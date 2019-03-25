Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисковИнтерфакс 03:35
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
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