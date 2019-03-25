Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисковИнтерфакс 03:35
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
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Умер выдающийся сценарист и режиссер Ларри Коэн
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Общество
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
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Обновлено вчера в 04:56
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Политика
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Обновлено вчера в 23:59
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