Рубль вырос к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:30

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов

Шоу-бизнес Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Футбол Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.

Экономика Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Сотни кемеровчан 25 марта пришли к мемориальному камню рядом с бывшей территорией ТРЦ "Зимняя вишня".

Политика Британские депутаты проголосовали за определение хода Brexit парламентом Палата общин британского парламента поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна дать им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства парламентариев.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Экономика Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.

Происшествия ТАСС сообщил о выемке документов в фонде соцстрахования Ингушетии Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД осуществляют выемку документов в фонде социального страхования Ингушетии и проверяют республиканское управление Росреестра, сообщили источники ТАСС.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020 Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Политика Генсек НАТО опять не назвал в Тбилиси сроки приема Грузии в альянс Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.

Политика Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".

Армия и оружие Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.

Шоу-бизнес Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Общество Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".