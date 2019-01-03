Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов

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