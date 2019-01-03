Финансы
Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов
Рубль вырос к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс02:29
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Финанс02:29
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Финансы
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 11 декабря
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу продемонстрировал рост на 1,08%, достигнув отметки в 2406,5 пункта впервые с 11 декабря 2018 года.
Обновлено в 11:06
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено в 05:23
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии незначительно сократились в 18г
Белоруссия, которой в этом году предстоит выплатить кредиторам $3,6 миллиарда рассчитывает сохранить резервы на уровне $7,1 миллиарда на начало будущего года.
Обновлено в 02:04
Финансы
Даже рост цен на нефть не поднимет рубль
Связано это не только с несовпадающими графиками рубля и нефти, но и с отсутствием перспектив роста, – сказал аналитик.
Обновлено в 12:01
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%
Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы
Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины
Сбербанк намерен опротестовать в суде решение Нацбанка Украины (НБУ) о штрафовании местной «дочки» кредитной организации якобы за отмывание средств, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Томские юрлица и предприниматели задолжали 8,2 млрд руб налогов
Из названной суммы задолженность налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 8,2 миллиарда рублей, при этом задолженность без должников-банкротов — 4,9 миллиарда рублей.
Обновлено 02 января в 21:00
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество >>> В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2456 в переводе на молдавское платежное средство и 4,199 в пересчете на нацвалюту.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку
Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Рубль подрос на фоне дорожающей нефти
Рубль и российский рынок акций растут второй день подряд на фоне дорожающей нефти.
Обновлено в 07:20
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,62 рубля. Курс евро опустился на 10 копеек и составил 78,15 рубля.
Обновлено в 02:05
Финансы
Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта.
Обновлено вчера в 20:32
Финансы
С января в России поднимут ставки по ипотеке
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5—11%. Подорожание ипотеки может создать риски для рынка недвижимости.
Обновлено в 06:22