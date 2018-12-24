Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы В России быстрее всего растет объем кредитов наличными Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).

Финансы Финансы «Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах «Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.

Финансы Финансы На крипторынке началось предновогоднее ралли По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.

Финансы Финансы За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15% За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году.

Финансы Финансы ЦБ настаивает на первом взносе, опасаясь ипотечного пузыря Отрезвляя желания людей побыстрее улучшить свои жилищные условия, ЦБ настаивает на выдаче ипотеки только при наличии первого взноса.

Финансы Финансы Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.

Финансы Финансы Эксперт рассказал, каких границ достигнет курс доллара к Новому году Курс доллара будет на уровне 70 рублей, а евро поднимется до 80 уже к новогодним праздникам.

Финансы Финансы Время долгов: мэрия Волгограда берёт три кредита на 700 млн рублей По данным ИА «СоцИнформБюро», администрация Волгограда решила взять три кредита. Два из них на 200 млн рублей, ещё один – на 300 млн рублей.

Финансы Финансы Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.

Финансы Финансы ЦБ заявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Центробанка принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, говорится в сообщении регулятора.

Финансы Финансы Европейские индексы показали заметное снижение В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.