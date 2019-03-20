Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов средыИнтерфакс 03:27

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов среды в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат марта.

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов среды

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