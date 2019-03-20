Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов средыИнтерфакс 03:27

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов среды в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат марта.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:22

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов среды

Интерфакс03:27

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

News.ru03:43

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:21

Рубль в начале торгов надавил на доллар и евро

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Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:40

Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24
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