Рубль вырос к доллару и евро на старте торговКомсомольская правда 11 февраля в 03:34

Рубль несколько укрепился по отношению к доллару и евро на старте торгов на Московской бирже утром в понедельник, 11 февраля.

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

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