Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 02:14

Доллар и евро снижаются по отношению к рублю на открытии утренних торгов на Московской бирже (ММВБ) в четверг, 7 марта. Так, американская валюта потеряла 6 копеек и составила 65,92 рубля. Евро также пошел на спад – он опустился на 7 копеек до 74,52 рубля, передает RT.

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

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