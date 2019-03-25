Финансы
Рубль открыл неделю ростом к доллару и евроПРАЙМ 03:09
Курс рубля в начале понедельника растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 17 копеек — до 64,49 рубля, курс евро — на 18 копеек — до 72,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
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