Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:33

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 25 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта потеряла в цене 12 копеек.

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

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