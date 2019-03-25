Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:33
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 25 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта потеряла в цене 12 копеек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль укрепился до максимальных отметок с начала дня на фоне позитивных факторов
Интерфаксвчера в 12:44
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
Прошивка версии 5.0 выводит автофокус Sony A9 на новый уровень
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине
Канада предоставила убежище женщине, которая укрывала бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена в Гонконге.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге
На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа
Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро
Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Куда в Хомутово
Житель деревни Хомутово Иркутского района снял видео, на котором зафиксировал массовую гибель рыбы на реке Куда.
Обновлено вчера в 22:12
Театры
Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
В Ульяновске проходят совместные учения ВДВ и спецназа Беларуси
Первые в этом году тактические учения российской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Сил специальных операций Беларуси начались 25 на военных полигонах в Ульяновске.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23