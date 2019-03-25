Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:33

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 25 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта потеряла в цене 12 копеек.
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Рубль укрепился до максимальных отметок с начала дня на фоне позитивных факторов

Интерфаксвчера в 12:44

Цены евробондов РФ умеренно подросли в понедельник на фоне позитивной динамики на рынке UST

Финмаркетвчера в 12:03

Рубль достиг рекордно низкой отметки с лета 2018

Журналистская правда23 марта в 04:54

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:17

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07

Курс доллара снизился до 64,5 рубля

ТАССвчера в 03:04

Доллар и евро упали на открытии торгов Московской биржи

Телеканал 360°вчера в 08:23

Доллар отошел от минимумов

КП - Беларусьвчера в 09:01
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Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты

Прошивка версии 5.0 выводит автофокус Sony A9 на новый уровень

Обновлено вчера в 07:40
Экономика

ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро

Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине

Канада предоставила убежище женщине, которая укрывала бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена в Гонконге.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге

На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа

Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро

Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Куда в Хомутово

Житель деревни Хомутово Иркутского района снял видео, на котором зафиксировал массовую гибель рыбы на реке Куда.
Обновлено вчера в 22:12
Театры

Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене

Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году

Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

В Ульяновске проходят совместные учения ВДВ и спецназа Беларуси

Первые в этом году тактические учения российской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Сил специальных операций Беларуси начались 25 на военных полигонах в Ульяновске.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено вчера в 07:31
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
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