Особенно рынки были обеспокоены тем, что импорт товаров из США в Китай упал на 25%, что может только ухудшить дефицит торгового баланса США и оказать дальнейшее негативное воздействие на американский фондовый рынок. Так что рубль выглядел относительно крепким на потоке внешнего негатива.

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Финансы Финансы Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта На фоне решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести голосование в парламенте по договору с Евросоюзом о Brexit курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума, сообщает Reuters.

Финансы Финансы ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.

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Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

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