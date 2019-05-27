Финансы
Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллараREGNUM 00:07
Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Футбол
Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 04:54
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Кино
Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс»
Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 04:45
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Телемедицина: как она работает, можно ли ей доверять и дорого ли это стоит?
Россияне постепенно открывают для себя возможности телемедицины - сервиса, который позволяет получать удаленные консультации лечащих и наблюдающих докторов.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Кино
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Обновлено в 04:22
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко
Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика
Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»
Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:55
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Авто
KIA готовит новое поколение седана Kia Optima
В одном из интервью руководитель Kia Бьюнг Чул Джух рассказал о некоторых деталях предстоящего седана и отметил, что следующее поколение Optima получит новый «не экстремальный, но достаточно прогрессивный дизайн, подчеркивающий индивидуальность бренда».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43