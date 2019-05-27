Финансы

Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллараREGNUM 00:07

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Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Утро.ru07:55

Курс доллара: «рубль вспыхнет от одной только искры»

Expert.ru05:08

Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллара

REGNUM00:07
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Футбол

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 04:54
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

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Кино

Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс»

Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 04:45
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

Телемедицина: как она работает, можно ли ей доверять и дорого ли это стоит?

Россияне постепенно открывают для себя возможности телемедицины - сервиса, который позволяет получать удаленные консультации лечащих и наблюдающих докторов.
Обновлено в 07:55
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:42
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Кино

Безруков рассказал о политике в современном российском кино

Обновлено в 04:22
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко

Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика

Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»

Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:55
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Авто

KIA готовит новое поколение седана Kia Optima

В одном из интервью руководитель Kia Бьюнг Чул Джух рассказал о некоторых деталях предстоящего седана и отметил, что следующее поколение Optima получит новый «не экстремальный, но достаточно прогрессивный дизайн, подчеркивающий индивидуальность бренда».
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Экономика

Курс биткоина превысил годовой максимум

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
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