Финансы

Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллараREGNUM 00:07

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Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Для рубля повышается «градус неопределенности»

REGNUM02:57
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Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд

В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета

РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.
Обновлено в 01:48
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей

Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

После победной серии матчей в напряженной встрече со сборной Финляндии, завершившейся со счетом 1:0 в пользу соперника, стало ясно, что сборная России будет бороться за бронзу Чемпионата мира-2019.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Общество

В Благовещенске началась подготовка к строительству нового детского сада с бассейном

В областном центре Приамурья на одной из электронных площадок объявлен конкурс по отбору подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ по будущему детскому саду в 800 квартале.
Обновлено в 03:10
Культура

Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»

От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", участник второго по значения конкурса Каннского фестиваля этого года "Особый взгляд".
Обновлено в 02:26
Политика

Кадровые перестановки произошли в Правительстве Башкирии

Необходимые указы уже подписаны врио Главы РБ.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Радий Хабиров подписал указ о назначении Бориса Беляева на должность и.о. вице-премьера – министра ЖКХ.Другим указом Михаил Киреев назначен на и. о. заместителя Премьер-министра Правительства.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Политика

Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников

Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Гаджеты

Huawei подпала под акции

Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

ТЦ «Авиапарк» подал в суд на «Ашан» из-за долгов по аренде

По словам источников газеты на рынке торговой недвижимости, речь идет о тенденции: у владельцев помещений в последнее время растет число претензий к Auchan из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 03:38
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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