Финансы
Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллараREGNUM 00:07
Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд
В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета
РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.
Обновлено в 01:48
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей
Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею
После победной серии матчей в напряженной встрече со сборной Финляндии, завершившейся со счетом 1:0 в пользу соперника, стало ясно, что сборная России будет бороться за бронзу Чемпионата мира-2019.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Общество
В Благовещенске началась подготовка к строительству нового детского сада с бассейном
В областном центре Приамурья на одной из электронных площадок объявлен конкурс по отбору подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ по будущему детскому саду в 800 квартале.
Обновлено в 03:10
Культура
Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»
От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", участник второго по значения конкурса Каннского фестиваля этого года "Особый взгляд".
Обновлено в 02:26
Политика
Кадровые перестановки произошли в Правительстве Башкирии
Необходимые указы уже подписаны врио Главы РБ.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Радий Хабиров подписал указ о назначении Бориса Беляева на должность и.о. вице-премьера – министра ЖКХ.Другим указом Михаил Киреев назначен на и. о. заместителя Премьер-министра Правительства.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне
В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников
Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Гаджеты
Huawei подпала под акции
Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
ТЦ «Авиапарк» подал в суд на «Ашан» из-за долгов по аренде
По словам источников газеты на рынке торговой недвижимости, речь идет о тенденции: у владельцев помещений в последнее время растет число претензий к Auchan из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 03:38
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33