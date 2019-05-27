Финансы

Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллараREGNUM 00:07

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Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США на рынке «Форекс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Утро.ru07:55

Курс доллара: «рубль вспыхнет от одной только искры»

Expert.ru05:08

Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллара

REGNUM00:07
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Армия и оружие

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Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Авто

России достанется всего 22 модели Toyota Supra

Уже 3 июня в России начнется прием заказов на новую модель Toyota Supra с задним приводом.
Обновлено в 13:53
Общество

Беглов опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Доход врио губернатора Петербурга Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте городской администрации в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 14:23
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Футбол

Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
Обновлено в 11:32
Политика

Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола

Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз

Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Общество

Выпускники написали ЕГЭ по географии и литературе

Во второй школе, где работает пункт проведения экзаменов, 22 выпускника сегодня сдавали географию и литературу.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Музыка

Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева

Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Политика

ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено в 06:10
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Согласно поправкам в законопроекте об агрегаторах такси, теперь таксисты перестанут работать сверх нормы.
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
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