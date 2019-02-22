Финансы
Рубль вновь укрепляется на пятничных торгахThe Moscow Post 03:10
Американский доллар и евро снижаются во время пятничных торгов на "Московской бирже", сообщает корреспондент The Moscow Post. По итогам первых минут торгов, курс доллара снизился на девять копеек до 65,48 рубля, евро снижается до 74,3 рубля на полторы копейки.
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Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Политика
Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с ФАН слова финалисток украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма, о принадлежности полуострова.
Обновлено в 22:58
Политика
Помпео заявил, что США готовы поддержать жителей Кубы и Никарагуа
Госсекретарь США Майк Помпео в своей интервью изданию Telemundo выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но Никарагуа и Кубы осознают необходимость политических изменений в своих странах.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Власти Венесуэлы приняли решение о закрытии трёх мостовых переходов на границе с Колумбией.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Военный самолёт США пролетел над территорией России
Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено в 19:41
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шатауту Бобровского
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в выездном мачте оказался сильнее "Оттавы Сенаторз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:05
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Экономика
Илон Маск взял $61 млн в ипотеку
Обновлено в 22:26
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Культура
В США умер театральный режиссер и продюсер Марк Брамбл
В США умер театральный режиссер и продюсер Марк Брамбл.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Обновлено в 19:43
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Во Внуково самолет чуть не разбился при посадке
Обновлено в 04:25
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Политика
В Германии усомнились в безопасном будущем Европы без России
Главы стран Европы своими политическими решениями сами подстегивают гонку вооружений, считает парламентарий.
Обновлено в 22:50
Авто
Кроссовер Haval F7 начнут собирать в индустриальном парке «Узловая»
На российском предприятии Haval, запуск которого состоится в апреле-мае текущего года, будет выпускать кроссовер Haval F7.
Обновлено в 09:00
Общество
Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков
В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.
Обновлено в 16:38
Экономика
SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz
Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Наука
В Аргентине найдено существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на своем поле в провинции Санта-Фе странное существо с зубами, напоминающими человеческие.
Обновлено в 19:32