Рубль вновь укрепляется на пятничных торгахThe Moscow Post 03:10

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Политика Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией Власти Венесуэлы приняли решение о закрытии трёх мостовых переходов на границе с Колумбией.

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