Финансы

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в СШАИнтерфакс 03:22

Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах.
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Доллар снизился до 63,31 рубля

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Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Интерфакс03:22
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Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 18:39
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В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

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Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
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Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Транспорт

Зачем Ленинградскому такой островок безопасности?

Обновлено в 05:39
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Космос

Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных

Обновлено вчера в 07:10
Политика

В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб

Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:55
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони

Обновлено в 17:55
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Музыка

Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
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Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Футбол

Украинскому футболисту запретили играть против российского клуба

Обновлено в 10:13
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

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Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
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Политика

«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
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