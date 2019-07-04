Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах.

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

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