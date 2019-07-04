Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в СШАИнтерфакс 03:22
Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Политика
Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»
Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 11:03
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Транспорт
Зачем Ленинградскому такой островок безопасности?
Обновлено в 05:39
Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Космос
Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных
Обновлено вчера в 07:10
Политика
В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Здоровье
Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб
Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:55
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд
Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Авто
Электрический гиперкар Lotus получил название Evija
Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России
Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46