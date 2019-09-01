Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРубль в сентябре: есть ли основание для паники

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
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Экономист рассказал о негативных прогнозах для рубля во втором полугодии

Sputnik Таджикистан03:11

Аналитики рассказали, что ожидает рубль в сентябре

Актуальные Новости01:35

Рубль в сентябре: есть ли основание для паники

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Наука

Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов

Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Происшествия

Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына

29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия

Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие

США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Происшествия

Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в американской Одессе

Как сообщила дипмиссия в Twitter, полиция не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане.
Известия вчера в 21:51
Авто

Составлен топ-4 трехдверных кроссоверов

«Автоновости дня» предлагают вспомнить ТОП-4 наиболее известных и ярких моделей уходящей эпохи кроссоверов с тремя дверьми.
Автоновости дня 01:00
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Экономика

В Эфиопии объявили о начале реформы экономики

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM вчера в 08:20
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Политика

Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.
ФАН 04:01
Культура

ТАСС отмечает юбилей и запускает линейку новых продуктов

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
ИА InterMedia 00:36
Происшествия

Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым

Руководитель Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев, пропавший во время заплыва на озере Иссык-Куль, найден живым, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС Киргизии.
Интерфакс вчера в 21:15
Политика

Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

РБК 05:12
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Единоборства

Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости вчера в 18:50
Футбол

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

Матч ТВ 04:42
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по Йемену стали десятки людей

Вести.Ru 01:54
Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локо» и «Ростова»

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч 8-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (1:2). Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе.
Sports.ru 04:12
Общество

Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса

Газета.Ru 03:57
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика

Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы

Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Общество

В Книгу рекордов Гиннесса попал подросток с 57 размером ноги

16-летний немец Ларс Мотца благодаря своей физиологической особенности попал в Книгу рекордов Гиннесса.
МИР 24 вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фото с бассейна

Похудевшая Виталина Цымбалюк-Романовская поплавала в московском бассейне «Чайка».
OAnews 03:06
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Интернет

Windows 10 теперь можно переустановить из облака

Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
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