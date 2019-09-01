Финансы
Российская газетаРубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
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Футбол
Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Общество
В Якутии 1 сентября открыли три новые школы
В День знаний в Якутии ввели в строй три новых здания школ — в Сунтарском улусе, Амгинском районе и в городе Якутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:30
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Футбол
Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»
Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
Sport.ru 17:14
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Космос
Охотник за НЛО нашел следы инопланетян в Антарктиде
Исследователь внеземных цивилизаций из Нижнего Тагила заявил, что в Антарктиде он нашел огромный корабль инопланетян.
Goroday.ru 19:02
Общество
Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019
В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.
РИА Новости 19:23
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС вчера в 15:49
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Футбол
Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Экономика
Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных
По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).
Известия 15:00
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 30 августа в 10:18