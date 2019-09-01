Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.

Рубль в сентябре: есть ли основание для паники

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