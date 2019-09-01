Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРубль в сентябре: есть ли основание для паники

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
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Что ожидает рубль в сентябре?

Аргументы недели12:31

Аналитик объяснил, как россиянам уберечь свои финансы от кризиса

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Рубль в сентябре: есть ли основание для паники

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Эксперт дал прогноз относительно курса рубля в сентябре

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Экономист рассказал о негативных прогнозах для рубля во втором полугодии

Sputnik Таджикистан03:11
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Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
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В Якутии 1 сентября открыли три новые школы

В День знаний в Якутии ввели в строй три новых здания школ — в Сунтарском улусе, Амгинском районе и в городе Якутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Футбол

Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»

Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
Sport.ru 17:14
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Авто

Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей

За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Экономика

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Российская газета 14:13
Экономика

Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Общество

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

РИА Новости 08:45
Происшествия

Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Теннис

Теннисист Медведев впервые пробился в четвертьфинал US Open

Известия 20:20
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Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов

Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Космос

Охотник за НЛО нашел следы инопланетян в Антарктиде

Исследователь внеземных цивилизаций из Нижнего Тагила заявил, что в Антарктиде он нашел огромный корабль инопланетян.
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Общество

Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019

В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.
РИА Новости 19:23
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Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний

Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
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Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Авто

ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»

У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
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Происшествия

В Самаре ребенок умер после падения на него мраморной плиты

РБК 13:49
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Футбол

Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
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Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
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Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных

По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).
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Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

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Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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