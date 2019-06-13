Финансы
Рубль снизился к доллару и вырос к евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро - со снижения. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Общество
Голикова: Более половины семей с детьми находятся за чертой бедности
В настоящее время за чертой бедности в России находится практически каждая вторая семья с детьми.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в Бразилии
Кубок Америки по футболу с участием 12 команд стартует в ночь на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов
Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Экономика
Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов
«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.
Обновлено в 02:39
Космос
НЛО заметили в Польше над городом Мерошув
В сети появилось видео, в котором хорошо видно неопознанный беспилотник. Кадры НЛО были сняты в Польше, в городе Мерошув.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Прокуратура: похожий на Цапка человек оказался вором в розыске
Обновлено вчера в 06:15
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
США показали «доказательства» атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
Realme выходит на российский рынок смартфонов
Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Политика
Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР
Более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:03