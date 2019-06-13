Рубль снизился к доллару и вырос к евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:25

Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро - со снижения. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и вырос к евро при открытии торгов

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