Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговТелеканал 360° 06:01

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса». На 10:00 доллар стоил 65,42 рубля.
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Рубль сократил падение к доллару и евро вечером последнего дня месяца

Финмаркет13:02

Курс евро достиг 73 рублей

ТАСС05:15

Российская валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:48

Евро стоит дороже 73 рублей впервые с 14 мая

Московский Комсомолец05:47

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс05:26

Курс евро взлетел

Газета.Ru05:04

Рубль в начале торгов уступает доллару и евро

Росбалт03:37
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Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Экономика

РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов

Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Культура

Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера

Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Москве подросток-зацепер погиб на железной дороге

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию

Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Игры

Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena

Испытания проводились в режиме Capture the flag (Захват флага) в игре Quake III Arena.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Испанцы хотят присоединиться к франко-немецкому самолету 6-го поколения

Европа, фактически упустив самолеты 5-го поколения, стремится восполнить пробел, перескочив напрямую к шестому.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Гаджеты

TCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеев

Вместе с открытием линии по производству гибких дисплеев LTPS-AMOLED, компанией было анонсировано заключении контрактов на поставку новых панелей с рядом неназванных популярных производителей мобильных устройств.
Обновлено в 13:11
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Политика

На Украине обяжут изменять написание русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий.
Обновлено в 15:23
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Футбол

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено в 06:56
Политика

Саакашвили рассказал об изменениях в Киеве за время его отсутствия

Обновлено в 13:36
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
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