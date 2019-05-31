Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговТелеканал 360° 06:01

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса». На 10:00 доллар стоил 65,42 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

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