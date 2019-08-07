Финансы
Рубль в начале торгов умеренно растет к доллару и евроПРАЙМ 03:13
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 14 копеек — до 65,13 рубля, курс евро — также на 14 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
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Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
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Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
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Обновлено в 10:55
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Руководитель Lynk & Co Ален Виссер поделился планами продвижения китайской марки в Европе.
Обновлено в 11:20
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В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
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Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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