Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:40
Торговая сессия 15 марта демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
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Политика
Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после президентских выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко заверил, что «Крым будет возвращен» в состав Украины «как можно скорее, сразу же после президентских выборов».
Обновлено вчера в 23:22
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве умер семилетний мальчик-маугли
В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката
Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.
Обновлено в 04:06
Политика
В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 02:46
Авто
Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство
Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача.
Обновлено 15 марта в 17:02
Армия и оружие
Египет купит десятки российских истребителей Су-35
Обновлено в 03:06
Общество
Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы
Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами
Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Политика
Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа»
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.
Обновлено в 03:35
Политика
Почти 100% крымчан одобряют воссоединение Крыма с Россией
Подавляющее большинство жителей Республики Крым (93%) одобряют воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено 15 марта в 02:47
Космос
НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида
Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств
Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Саратове возбудили дело в отношении учителя после ранения школьника
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении учителя, на уроке которого пострадал школьник.
Обновлено в 04:21
Общество
Илья Лагутенко, Памела Андерсон и другие знаменитости просят российского президента выпустить животных из «китовой тюрьмы»
Группа знаменитостей из разных стран мира отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит возвратить 10 косаток и 87 белух, находящихся в бухте Средней, в Охотское море.
Обновлено в 04:11
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром»
Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.
Обновлено в 04:05
Экономика
Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации
Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.
Обновлено в 01:28
Политика
Дерипаска объяснил подачу иска к минфину США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска объяснил в интервью CNBC подачу иска к министерству финансов США.
Обновлено в 03:51
Общество
К масштабной реформе техосмотра подключили даже Роскомнадзор
Масштабная реформа техосмотра, которая потенциально может перевернуть представление российских водителей об эксплуатации автомобилей, постепенно обрастает новыми деталями и поправками к законопроекту.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Екатеринбурге трехлетний мальчик ушел из детсада
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенка зовут Миша, ему три года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Cadillac представил новый седан Cadillac CT5
Компания Cadillac представила новый седан CT5.
Обновлено в 02:17