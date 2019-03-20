Финансы

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 18 марта в 03:58

Российская нацвалюта, начав сегодняшние торги на Московской бирже разнонаправленным движением, позже стала теснить и доллар США, и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял почти 5 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 64,7675 рубля.
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Рубль укрепляется по отношению в доллару и евро

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
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Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области

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Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.
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Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Политика

Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
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Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

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Обновлено в 06:11
Армия и оружие

ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году

Обновлено в 05:59
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
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Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика

Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:09
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Здоровье

Новый корпус онкологического диспансера в Уфе введут в 2020 году

Обновлено в 05:24
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Общество

Петербургский омбудсмен защитил геев от депутатов

Петербургский омбудсмен отчитался перед депутатами за 2018 год.
Обновлено в 05:53
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Наука

Абелевская премия впервые присуждена женщине

Обновлено в 05:50
Политика

Путин призвал повысить доходы крымчан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки

Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Обновлено в 05:40
Общество

На Крестовском построят станцию водных видов спорта

В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.
Обновлено в 05:19
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии

В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
Обновлено в 04:17
Политика

Радикалы устроили потасовку на встрече Порошенко с избирателями

На встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске националисты устроили столкновение с полицией.
Обновлено в 03:21
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
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