Финансы
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 18 марта в 03:58
Российская нацвалюта, начав сегодняшние торги на Московской бирже разнонаправленным движением, позже стала теснить и доллар США, и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял почти 5 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 64,7675 рубля.
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