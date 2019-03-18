Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт вчера в 03:58

Российская нацвалюта, начав сегодняшние торги на Московской бирже разнонаправленным движением, позже стала теснить и доллар США, и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял почти 5 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 64,7675 рубля.

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Политика Назарбаев объяснил причины ухода с поста президента Казахстана 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе специального обращения к народу объявил об уходе с высокого поста.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Армия и оружие Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.

Игры К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.

Общество Свинку Пеппу обвинили в сексизме Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.

Футбол «ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Петр Порошенко не хочет "ни кашу варить, ни на рыбалку бегать" вместе с Москвой.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Энергетика «Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6% Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.

Транспорт Новый плацкартный вагон будет «помечен» Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.

Происшествия Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Политика Немецкий депутат призвал отменить санкции против России Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».

Единоборства Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.