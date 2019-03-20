Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 18 марта в 03:58

Российская нацвалюта, начав сегодняшние торги на Московской бирже разнонаправленным движением, позже стала теснить и доллар США, и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял почти 5 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 64,7675 рубля.

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

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