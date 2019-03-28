Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 03:51
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллар США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,76 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
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Теннис
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Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit
Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.
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Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
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Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
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Обновлено в 11:05
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Фанаты «Спартака» обвинили руководство клуба в недопуске Карреры на трибуну B
Сам Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну B и при содействии правоохранительных органов.
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Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
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Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Обновлено в 12:05
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
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Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
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«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
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Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
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ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
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Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
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