Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 03:51

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллар США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,76 рубля.
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Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

Интерфакс03:19

Рубль растет на открытии торгов

Газета.Ru03:17

Рубль несколько замедлил рост, несмотря на дорожающую нефть

ПРАЙМ08:31

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:31

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:21

Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Армия и оружие

«Ростех» поразил западные СМИ экспортным Су-57

Обновлено вчера в 09:13
Теннис

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Обновлено в 08:00
Спорт

Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ

Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit

Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.
Обновлено в 12:29
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Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса

Как пишут представители Boston Dynamics в описании своего ролика на YouTube, видоизменённый Handle – это "мобильный робот-манипулятор, предназначенный для логистики".
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Происшествия

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Политика

Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Футбол

Фанаты «Спартака» обвинили руководство клуба в недопуске Карреры на трибуну B

Сам Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну B и при содействии правоохранительных органов.
Обновлено в 11:31
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Политика

Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено в 08:34
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
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Тимошенко покинула теледебаты из-за неявки Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:36
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В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей

Обновлено в 12:04
Происшествия

Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
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