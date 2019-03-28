Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 03:51

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллар США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,76 рубля.

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Спорт Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.

Технологии Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса Как пишут представители Boston Dynamics в описании своего ролика на YouTube, видоизменённый Handle – это "мобильный робот-манипулятор, предназначенный для логистики".

Армия и оружие Российский самолет пролетел над военными базами США В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.

Происшествия Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Происшествия Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Политика Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Футбол Фанаты «Спартака» обвинили руководство клуба в недопуске Карреры на трибуну B Сам Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну B и при содействии правоохранительных органов.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Политика Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.

Армия и оружие В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая «Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

Финансы Долги россиян приблизились к историческому рекорду Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.

Армия и оружие Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Происшествия Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.

Происшествия ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.