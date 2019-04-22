Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 03:54

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,80 рубля.
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Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

Известия04:21

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

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Евро незначительно колеблется к доллару в отсутствие значимых факторов

ПРАЙМ01:49

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:09

Курс доллара снизился до 63,88 рубля

ТАСС03:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара снизился на 17 копеек

News.ru04:39
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Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина

Обновлено в 05:34
Энергетика

Япония обсудит с США антииранские санкции

Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Общество

Дом на колесах: мечта или реальность?

Сам же дом на колесах стоит 520 000 рублей.
Обновлено в 22:30
Общество

Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск

Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 22:20
Кино

HBO показал промо к 3 серии финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO представил трейлер к третьему эпизоду восьмого сезона популярного американского сериала «Игра престолов».
Обновлено в 22:14
Общество

Раньше срока смогут получить выплаты магаданские пенсионеры в мае

В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсию через почтовые отделения, предоставлена возможность получить выплаты за май в любой удобный день, начиная с 3 мая, независимо от установленной даты, в которую они обычно получают пенсию.
Обновлено в 21:50
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Общество

Назван стаж для получения звания ветерана труда

Жители России, имеющие звание ветерана труда, пользуются определенными привилегиями и льготами.
Обновлено в 22:25
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Религия

Началась Страстная неделя у православных

«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено в 03:25
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено 20 апреля в 03:34
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади

Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено в 06:25
Технологии

Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9

По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено в 21:59
Наука

Реакция на стресс связана с его последствиями

Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Авто

Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Космос

Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный

Обновлено в 22:21
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Наука

Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Общество

Тысячи кемеровчан выступили против сноса бассейна «Лазурный»

За несколько часов с момента создания интернет-петиция против сноса бассейна «Лазурный» в Кемерове уже собрала около четырёх тысяч подписей кемеровчан, которые выступили против закрытия единственного большого бассейна в городе.
Обновлено в 21:19
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Самолёт, летевший из Красноярска в Таиланд, экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:15
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