Российский рубль уверенно укрепляет свое положение по отношению к другим валютам. Доллар 26 июля понизился на 12 копеек в сравнении с закрытием предыдущего дня и теперь составляет 63,1175 рубля. А евро упал почти на 14 копеек и остановился на позиции 70,2975 рубля.

Рубль растет по отношению к доллару и евро

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