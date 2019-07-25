Финансы
Рубль растет по отношению к доллару и евроiReactor вчера в 09:33
Российский рубль уверенно укрепляет свое положение по отношению к другим валютам. Доллар 26 июля понизился на 12 копеек в сравнении с закрытием предыдущего дня и теперь составляет 63,1175 рубля. А евро упал почти на 14 копеек и остановился на позиции 70,2975 рубля.
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Рубль сократил темпы роста к доллару и почти не меняется на итогах заседания ЕЦБ
Интерфакс25 июля в 12:38
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено 25 июля в 19:31
Политика
Кличко сравнил действия Зеленского и Януковича
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действия украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
После просьбы президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым, появилась похожая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов «Боинг»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отзыва заказа на поставку самолетов американской компании «Боинг» на фоне напряженности в отношениях с США, пишет в пятницу газета Sabah.
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Культура
Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:12
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Иркутской области снова ожидается рост уровня воды в реках
Обновлено в 03:30
Общество
Китай объявил предупреждение из-за аномальной жары
На юго-западе и в восточных регионах температура превысит 40 градусов Цельсия Власти Китая предупредили своих граждан и иностранцев, что 27 и 28 июля на территории страны ожидается сильная жара.
Обновлено в 00:58
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Дети 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Жительница Великобритании Ада Хэллворт отметила с родными свой 108-й день рождения.
Обновлено в 03:22
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 02:58
Кино
Создатели «Игры престолов» заявили об уходе из HBO
Причиной ухода сценаристов стал многомиллионный контракт. Его сумма составляет 200 миллионов долларов и является рекордной.
Обновлено в 02:22