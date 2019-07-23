Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 24 июля в 04:21
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,13 рубля.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,13% ДО 63,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,21% ДО 70,35 Р
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