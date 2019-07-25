Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 24 июля в 04:21
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,13 рубля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Политика
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Обновлено в 15:33
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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
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Политика
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Обновлено в 10:46
Политика
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Обновлено вчера в 13:10
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
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Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами врачей
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В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага
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Обновлено в 09:06
Экономика
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Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
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Обновлено в 20:27
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика
В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу
26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.
Обновлено в 20:46
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Кино
Кирилл Серебренников: «Женщины доказали, что они круче»
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Кино
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено в 15:51
Политика
Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Космос
Илон Маск показал видео испытаний прототипа межпланетного корабля
Компания Space X в настоящее время проводит испытания прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые перелёты.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России
Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
Обновлено в 12:46
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Харькове задержан мужчина, вывозящий в Россию детали для Ми-8
Как сообщается на сайте ведомства, во время таможенного контроля на вокзале в Харькове был задержан местный житель.
Обновлено в 16:39
Культура
Режиссер Максим Диденко о традиционном театре и современном перформансе
Лауреат премии "Золотая маска" Максим Диденко в интервью "Газете.Ru" предсказал судьбу классического театра в России, предложил пути развития современных постановок и признался в любви к Кириллу Серебренникову.
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