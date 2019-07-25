Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ 24 июля в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,13% ДО 63,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,21% ДО 70,35 Р
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