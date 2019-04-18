Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
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Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Финансы
Биржевой курс евро упал до годового минимума
Курс доллара на Московской бирже поднялся 18 апреля выше 64 рублей, хотя продолжил торговаться в довольно узком коридоре 63,9-64,15 рубля.
Обновлено в 09:26
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика
Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Берлинская опера сожалеет — Анна Нетребко не сможет спеть
Отмена концертов Анны Нетребко, намеченных на пятницу и субботу, связана с ее болезнью, объяснила администрация Берлинской государственной оперы, сообщение опубликовано 18 апреля на сайте оперы.
Обновлено в 15:58
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Футбол
РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеров
18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.
Обновлено в 09:28
Авто
Серийное производство китайского ответа Tesla начнётся в июле
Китайский производитель электромобилей Byton, столкнувшийся с проблемами финансирования расширения производства и рядом кадровых перестановок в связи с уходом соучредителя и бывшего гендиректора Карстена Брайтфельда (Carsten Breitfeld), сообщил, что получил более 50 000 предзаказов по всему миру на свою новую модель электрического кроссовера.
Обновлено в 07:49
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком
В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
Обновлено в 09:12
Общество
Губернатор Тульской области за год заработал более 6,5 млн рублей
Глава Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал 6 695 283,75 рублей.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Экономика
Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале выросли на 12%
Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в январе-марте 2019 года увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,421 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки
Смартфон Meizu 16s, который точно представят 23 апреля, засветился на видео.
Обновлено в 16:23
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Авто
Компания Renault представила квадратный фургон EZ-Flex
Производитель автомобилей Renault представил коммерческий автомобиль EZ-FLEX.
Обновлено в 04:58
Авто
В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
Обновлено в 04:24