Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Рубль отыграл часть потерь к доллару и слегка ускорил рост вечером четверг

Интерфакс12:52

Доллар и евро начали расти после открытия торгов

Комсомольская правда06:06

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль корректируется вниз к доллару и евро на дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:16
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Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Финансы

Биржевой курс евро упал до годового минимума

Курс доллара на Московской бирже поднялся 18 апреля выше 64 рублей, хотя продолжил торговаться в довольно узком коридоре 63,9-64,15 рубля.
Обновлено в 09:26
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика

Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Берлинская опера сожалеет — Анна Нетребко не сможет спеть

Отмена концертов Анны Нетребко, намеченных на пятницу и субботу, связана с ее болезнью, объяснила администрация Берлинской государственной оперы, сообщение опубликовано 18 апреля на сайте оперы.
Обновлено в 15:58
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Футбол

РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеров

18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.
Обновлено в 09:28
Авто

Серийное производство китайского ответа Tesla начнётся в июле

Китайский производитель электромобилей Byton, столкнувшийся с проблемами финансирования расширения производства и рядом кадровых перестановок в связи с уходом соучредителя и бывшего гендиректора Карстена Брайтфельда (Carsten Breitfeld), сообщил, что получил более 50 000 предзаказов по всему миру на свою новую модель электрического кроссовера.
Обновлено в 07:49
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком

В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
Обновлено в 09:12
Общество

Губернатор Тульской области за год заработал более 6,5 млн рублей

Глава Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал 6 695 283,75 рублей.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Экономика

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале выросли на 12%

Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в январе-марте 2019 года увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,421 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика

Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву

Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Общество

В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки

Смартфон Meizu 16s, который точно представят 23 апреля, засветился на видео.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено в 13:43
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Авто

Компания Renault представила квадратный фургон EZ-Flex

Производитель автомобилей Renault представил коммерческий автомобиль EZ-FLEX.
Обновлено в 04:58
Авто

В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
Обновлено в 04:24
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