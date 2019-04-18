Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
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Рубль в начале дня дорожает к доллару и снижается к евро. Биржевые индексы уверенно растут
Интересантвчера в 03:15
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын едет в Россию на бронепоезде
Обновлено в 07:16
Космос
В 2018 году на орбите Земли разрушились восемь спутников
Обновлено вчера в 04:16
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Кино
В Сети продают билет на фильм «Мстители: Финал» за 100 тыс. рублей
Билет стоимостью 100 тыс. рублей на предпоказ фантастического блокбастера «Мстители: Финал» появился на сервисе «Юла».
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви
Правительство России опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Экономика
России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций
Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика
Правительство дополнило ответные меры в отношении Украины
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS
Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Футбол
Ван Дейк рассказал, как «Ливерпуль» собирается остановить Месси
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился планами о том, как команда собирается действовать против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто
Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz
Обновлено в 05:35
Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 05:02