Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Доллар и евро начали расти после открытия торгов

Комсомольская правда06:06

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль в начале дня дорожает к доллару и снижается к евро. Биржевые индексы уверенно растут

Интересантвчера в 03:15

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль корректируется вниз к доллару и евро на дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:16

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын едет в Россию на бронепоезде

Обновлено в 07:16
Космос

В 2018 году на орбите Земли разрушились восемь спутников

Обновлено вчера в 04:16
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Кино

В Сети продают билет на фильм «Мстители: Финал» за 100 тыс. рублей

Билет стоимостью 100 тыс. рублей на предпоказ фантастического блокбастера «Мстители: Финал» появился на сервисе «Юла».
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви

Правительство России опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский рассказал об отношении к Бандере

Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика

Правительство дополнило ответные меры в отношении Украины

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Авто

Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS

Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Футбол

Ван Дейк рассказал, как «Ливерпуль» собирается остановить Месси

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился планами о том, как команда собирается действовать против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Футбол

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Политика

Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 05:02
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