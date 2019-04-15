Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
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Армия и оружие
На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией
"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 03:31
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Общество
Врачи из Бурденко вылетят в Уфу для помощи в лечении Дмитрия Быкова
«Сегодня в Уфу вылетают Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты», и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 03:45
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС
"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Музыка
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Спорт
Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок
Обновлено в 03:44
Технологии
Bittrex раскрыла детали нового IEO
Токенсейл будет проведен проектом Ocean Protocol 30 апреля. Участники IEO смогут приобрести монеты OCEAN.
Обновлено в 03:53
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»
В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Петербурге эвакуируют районные суды из-за письма с угрозой взрыва
Сегодня утром некоторые районные суды города не приступили к работе - из-за эвакуации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Обновлено в 02:45
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Намеренно сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
В отношении 45-летнего автолюбителя, который намеренно сбил курсанта МЧС, завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Обновлено в 03:48
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Недвижимость
В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала снимок дочери
Звезда решила впервые показать свою дочь, которой исполнилось восемь месяцев.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08