Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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