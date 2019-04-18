Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:04

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

Общество 40% спиртного на российском рынке оказалось нелегальным Почти треть водки, которую в 2018 году проверило Росалкогольрегулирование, оказалась нелегальной.

Происшествия Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

Космос Как Северная Америка сгорела в каменном веке Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Общество Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Политика В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.

Происшествия Названа новая причина пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.

Наука Медики раскрыли главную причину старения Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.

Общество В середине следующей недели на Сахалин придет циклон Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.

Хоккей Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".

Политика Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.

Происшествия В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.

Энергетика В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Происшествия Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Шоу-бизнес Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.

Общество Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Авто Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка» К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Наука Ученые установили, какое давление снижать не нужно Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.

Политика МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.

Общество Никита Михалков: «Учусь ходить» Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.