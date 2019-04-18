Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:04
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
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Общество
40% спиртного на российском рынке оказалось нелегальным
Почти треть водки, которую в 2018 году проверило Росалкогольрегулирование, оказалась нелегальной.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:15
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:26
Политика
В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
В середине следующей недели на Сахалин придет циклон
Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка
Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Актера фильма «На игле 2» Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге
Обновлено вчера в 04:03
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
Обновлено вчера в 04:35
Общество
Никита Михалков: «Учусь ходить»
Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35