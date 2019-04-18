Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:04

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
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Рубль отыграл часть потерь к доллару и слегка ускорил рост вечером четверг

Интерфаксвчера в 12:52

Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

Банки.рувчера в 12:21

Рубль корректируется вниз к доллару и евро на дешевеющей нефти

ПРАЙМвчера в 03:16

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°вчера в 04:18

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:24

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:04

Доллар и евро начали расти после открытия торгов

Комсомольская правдавчера в 06:06
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Курсы доллара и евро упали до минимумов с начала года

КП - Беларусьвчера в 07:09
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Общество

40% спиртного на российском рынке оказалось нелегальным

Почти треть водки, которую в 2018 году проверило Росалкогольрегулирование, оказалась нелегальной.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:15
Космос

Как Северная Америка сгорела в каменном веке

Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Политика

В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

В середине следующей недели на Сахалин придет циклон

Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка

Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной

Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено вчера в 13:43
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Актера фильма «На игле 2» Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге

Обновлено вчера в 04:03
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

Обновлено вчера в 04:35
Общество

Никита Михалков: «Учусь ходить»

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
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