Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Рубль отыграл часть потерь к доллару и слегка ускорил рост вечером четверг

Интерфакс12:52

Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

Банки.ру12:21

Рубль корректируется вниз к доллару и евро на дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:16

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Доллар и евро начали расти после открытия торгов

Комсомольская правда06:06
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:28, Ашберн

Курсы доллара и евро упали до минимумов с начала года

КП - Беларусь07:09
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

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Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 12:21
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Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.
Обновлено в 14:16
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Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
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Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
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Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
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Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor

Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
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В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

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Обновлено в 09:03
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Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Новые поправки в закон предполагают, что пенсии и соцвыплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено в 13:45
Политика

Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду

Под запрет попала одежда, обувь, а также трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары.
Обновлено в 08:33
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
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