Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
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Рубль отыграл часть потерь к доллару и слегка ускорил рост вечером четверг

Интерфакс12:52

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:51

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,05 рубля

ТАСС03:05

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:18
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Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика

Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Футбол

«МЮ» не может договориться с Рэшфордом

Обновлено в 08:49
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

ФСБ сообщила о сохранении угрозы со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) по-прежнему представляют угрозу, несмотря на значимые потери в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:53
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Хоккей

Купер останется главным тренером «Тампы»

Генеральный менеджер "Тампы" Жюльен Бризбуа заявил, что Джон Купер останется главным тренером команды.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Экономика

КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Экономика

Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Обновлено в 09:42
Футбол

Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что летом "сливочные" планируют потратить внушительную сумму на укрепление состава.
Обновлено в 12:25
Наука

Ученые определили, зачем лошадям копыта

Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Власти Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране

В Бельгии стартует государственная кампания в Facebook, направленная на разубеждение беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Обновлено в 12:47
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Актер Брэдли Уэлш застрелен в Эдинбурге

Актер и бывший боксер Брэдли Уэлш, прославившийся ролью в фильме «На игле-2», застрелен в Эдинбурге.
Обновлено в 07:26
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