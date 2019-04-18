Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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