Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Футбол
«МЮ» не может договориться с Рэшфордом
Обновлено в 08:49
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
ФСБ сообщила о сохранении угрозы со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) по-прежнему представляют угрозу, несмотря на значимые потери в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:53
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Купер останется главным тренером «Тампы»
Генеральный менеджер "Тампы" Жюльен Бризбуа заявил, что Джон Купер останется главным тренером команды.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Экономика
Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Обновлено в 09:42
Футбол
Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что летом "сливочные" планируют потратить внушительную сумму на укрепление состава.
Обновлено в 12:25
Наука
Ученые определили, зачем лошадям копыта
Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Власти Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране
В Бельгии стартует государственная кампания в Facebook, направленная на разубеждение беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Актер Брэдли Уэлш застрелен в Эдинбурге
Актер и бывший боксер Брэдли Уэлш, прославившийся ролью в фильме «На игле-2», застрелен в Эдинбурге.
Обновлено в 07:26