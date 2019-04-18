Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:44
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:22 мск доллар подорожал на 14,75 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9925 рубля, а европейская валюта стала дороже на 21 копейку и равнялась 72,31 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
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