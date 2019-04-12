Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:10

На открытии торгов в четверг, 11 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,35 рубля.

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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