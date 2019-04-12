Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:10

На открытии торгов в четверг, 11 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,35 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль на старте торгов потеснил доллар, но проиграл евро

Росбалт03:50

Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов

Интерфакс03:22

Рубль стабилен к доллару и снижается к евро в начале дня

ПРАЙМ03:09

Рубль укрепляется на вечерних торгах благодаря растущей нефти и спросу на риск

Финмаркет13:10

Доллар не определился с динамикой, евро дорожает к рублю в начале торгов

Банки.ру03:20

Курс доллара вырос до 64,32 рубля

ТАССвчера в 03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Авто

Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм

Обновлено в 09:41
Наука

На Филиппинах обнаружили останки людей нового вида

Австралийские ученые нашли останки древних людей неизвестного науке вида на филиппинском острове Лузон.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Хоккей

СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»

Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 18:27
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Авто

В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено в 08:32
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Обновлено в 15:00
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Обновлено в 15:21
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Авто

Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Политика

Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ

Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей

«Авангард» сделал ролик к финалу с ЦСКА под песню «Конь» группы «Любэ»

Обновлено в 16:15
Технологии

Disney запускает собственный стриминговый сервис

Компания Walt Disney готовит собственный стриминговый сервис Disney+, который планирует запустить в ноябре этого года.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе

В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное