Финансы
Рубль в начале торгов слегка укрепился к доллару и евроРосбалт 04 апреля в 03:47
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 5,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,1850рубля.
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Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне повышения интереса к рисковым активам
Интерфаксвчера в 03:33
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