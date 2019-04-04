Финансы

Рубль в начале торгов слегка укрепился к доллару и евроРосбалт 04 апреля в 03:47

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 5,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,1850рубля.
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Почему рубль с начала весны укрепляется к доллару и евро

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Курс валют показал отрицательную динамику на открытии торгов

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Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА

Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
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Общество

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Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
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Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

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Экс-премьер Украины опроверг майдан после выборов

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что майдана после выборов президента Украины не будет.
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Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

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Технологии

В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру

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В Тольятти в середине 90-х хотели создать лимузин из ВАЗ-21099

В середине 90-х годов на Волжском автозаводе родилась идея создания дорогого отечественного лимузина.
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Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

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Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

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Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского

Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
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Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

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Армия и оружие

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