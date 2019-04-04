Рубль в начале торгов слегка укрепился к доллару и евроРосбалт 04 апреля в 03:47

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 5,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,1850рубля.

Рубль в начале торгов слегка укрепился к доллару и евро

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