Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евроRT на русском 02:02
Курс доллара упал на 10 копеек — до 65,81 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек и составил 74,79 рубля.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Политика
Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве
Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали боевиков, которые готовили серию терактов, а также убийства полицейских.
Обновлено в 03:12
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Политика
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек
В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мэра Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинской области задержали мэра Чебаркуля Сергея Ковригина по подозрению в получении взятки от руководителя местных коммунальных компаний.
Обновлено в 04:21
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Обновлено в 00:57
Космос
«Федерацию» все же отправят к МКС
Обновлено в 04:09
Политика
В Индии назвали условие для деэскалации конфликта с Пакистаном
Ранее 1 марта глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши заявил, что применение ядерного оружия в конфликте между Пакистаном и Индией может привести к уничтожению двух государств.
Обновлено в 04:23
Экономика
Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин
Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.
Обновлено в 00:16
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Общество
На Урале в школьной столовой выдали компот с червями
Обновлено в 03:36
Транспорт
С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта 2019 года в России вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Жириновский заявил о существовании в Москве квартир за 1–1,5 млн рублей
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы в январе 2019 года составила 206,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили ранее риелторы.
Обновлено 25 февраля в 07:07
Происшествия
В Москве во время оформления ДТП погиб сотрудник ГИБДД
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, четверо пострадали в пятницу при столкновении легковых автомобилей в Самарской области.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
Обновлено вчера в 06:54
Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.
Обновлено в 03:11
Общество
Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.
Обновлено в 00:52
Экономика
В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Интернет
Как избежать прослушки смартфона сообщили в Роскачестве
Эксперты Роскачества пояснили, как себя обезопасить от прослушки смартфона.
Обновлено в 02:44
Экономика
В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США
До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
«Воры в законе» попытаются сбежать от нового закона Путина
Ранее законопроект, вводящий в Уголовный кодекс специальную статью для криминальных авторитетов, внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:28
Политика
Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации
В ходе выступления на форуме в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов назвал сокращение населения страны угрозой национальной безопасности, которая в целом ставит под вопрос существование украинской нации.
Обновлено в 04:18