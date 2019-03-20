Финансы
Рубль в начале торгов растет к доллару и евроПРАЙМ 03:11
Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 19 копеек — до 64,2 рубля, курс евро – на 25 копеек — до 72,84 рубля.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушел в отставку
Глава Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку. Об этом стало известно во вторник, 19 марта.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
В результате авиаудара в Сомали погибли гражданские
Жертвами авиаудара в центральной части Сомали стали четверо погибших гражданских лиц, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Стало известно о трагедиях в личной жизни Аркадия Арканова
Недавно стало известно о трагедиях в личной жизни артиста, за плечами которого было три официальных и гражданский брак.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Общество
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в российской сборной
Экс-капитан российский футбольной сборной Андрей Аршавин выступил против бразильцев в национальной команде.
Обновлено вчера в 21:23
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В «Зарядье» прочитают лекцию о профилактике мужских заболеваний
28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Кит Харингтон посещал психотерапевта из-за славы после «Игры престолов»
Актер сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, признался, что посещал психотерапевта из-за обрушившейся на него славы, пишет Variety.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Общество
Метель в конце недели придёт в восемь районов Сахалина
Как сообщал ASTV.RU, 22 марта ожидаются сильная метель, сильный снег, ветер до 20 25 метров в секунду и плохая видимость.
Обновлено в 03:48
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02