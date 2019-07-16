Финансы
Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евроРосбалт вчера в 04:05
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:04 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 7,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,97 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Финансы
Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения
Акции ЛСР в начале июля упали на 23%. Второе место по глубине проседания заняли привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Медведев озвучил дату перехода на электронные паспорта
К указанной дате россияне должны иметь возможность полноценно пользоваться электронными паспортами, сказал Медведев.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
СМИ: в Швеции испугались рейда десантников России
В своем материале польский журналист высказывает точку зрения, что Россия с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтийском море якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала кризиса на Украине.
Обновлено в 04:30
Единоборства
Менеджер и промоутер Гвоздика подтвердили бой с Бетербиевым
Эгис Климас и Боб Арум, менеджер и промоутер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, соответственно, подтвердили российским СМИ подписание контракта на объединительный бой с чемпионом IBF в этом весе Артуром Бетербиевым.
Обновлено в 02:50
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны
По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено вчера в 16:20
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме
Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
Экономика
«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ
"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55