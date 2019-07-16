Финансы

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евроРосбалт вчера в 04:05

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:04 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 7,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,97 рубля.
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Рубль прибавляет к доллару и евро в рамках краткосрочной коррекции

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Финмаркетвчера в 09:11

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

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Рубль чуть укрепился к доллару и евро

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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

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Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Финансы

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

Акции ЛСР в начале июля упали на 23%. Второе место по глубине проседания заняли привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 13:30
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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика

Медведев озвучил дату перехода на электронные паспорта

К указанной дате россияне должны иметь возможность полноценно пользоваться электронными паспортами, сказал Медведев.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

СМИ: в Швеции испугались рейда десантников России

В своем материале польский журналист высказывает точку зрения, что Россия с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтийском море якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала кризиса на Украине.
Обновлено в 04:30
Единоборства

Менеджер и промоутер Гвоздика подтвердили бой с Бетербиевым

Эгис Климас и Боб Арум, менеджер и промоутер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, соответственно, подтвердили российским СМИ подписание контракта на объединительный бой с чемпионом IBF в этом весе Артуром Бетербиевым.
Обновлено в 02:50
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Происшествия

Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото

Обновлено в 04:51
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты

Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны

По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено вчера в 16:20
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика

Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме

Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
Экономика

«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ

"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
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