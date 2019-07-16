Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:04 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 7,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,97 рубля.

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

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