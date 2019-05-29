Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евроРосбалт 29 мая в 03:56

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 18 копеек к предыдущему закрытию и достиг 64,8975 рубля.

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

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