Финансы
Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евроРосбалт 29 мая в 03:56
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 18 копеек к предыдущему закрытию и достиг 64,8975 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Политика
Минюст решил ликвидировать три партии
Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:15
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
Обновлено в 04:22
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".
Обновлено в 04:40
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Финансы
Костин призвал ЦБ публиковать прогноз по ключевой ставке
Глава ВТБ Андрей Костин призвал Банк России публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки.
Обновлено в 05:29
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Электричка сбила трех человек на востоке Москвы
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Mash сообщил о тяжёлом заболевании у Тимура Бекмамбетова
Обновлено в 05:11
Политика
Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо» (Детектор медиа, Украина) (Детектор медиа)
«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
Обновлено в 05:11
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем
Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок
В свою очередь инсайдер Ice Univerce пишет, что Samsung действительно рассматривала отказ от механических кнопок, но после тщательного тестирования одного из прототипов будущего Galaxy Note 10 отказалась от этой идеи, посчитав это изменение слишком радикальным.
Обновлено в 05:04
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14