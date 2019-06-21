Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евроРосбалт 03:54

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже уступила и доллару США, и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 26 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,15 рубля.

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

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