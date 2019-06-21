Финансы
Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евроРосбалт 03:54
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже уступила и доллару США, и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 26 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,15 рубля.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
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Транспорт
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Политика
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Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
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Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
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Обновлено в 08:26
Происшествия
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве
Обновлено в 10:06
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На КАД жестокая авария парализовала движение
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Обновлено в 09:44
Политика
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Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Боевики и «Белые каски» готовят провокацию в Сирии
Спецслужбы САР узнали от источников о подготовке провокации с химическим оружием против турецких военных, а также сирийцев в зоне деэскалации Идлиба.
Обновлено в 08:58
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
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Театры
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 09:48
Авто
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Обновлено в 09:29
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
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Обновлено в 05:18
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
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Обновлено в 06:28
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16