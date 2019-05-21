Рубль в начале торгов потеснил доллар и евроРосбалт вчера в 03:52

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился менее чем на копейку к предыдущему закрытию и составил 64,5175 рубля.

Рубль в начале торгов потеснил доллар и евро

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