Финансы
Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:58
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Армия и оружие
Ракетные корабли «Буян-М» получат российские двигатели
Обновлено в 10:12
Политика
Минтранс назвал условия полетов грузинских авиакомпаний в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию возобновятся только после того, как будут предоставлены программы авиационной безопасности и аудита, заявил пресс-секретарь Минтранса Александр Волков в эфире «Россия 1».
Обновлено в 04:41
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой впервые показала своего парня
Восемнадцатилетняя Соня Киперман, матерью которой является известная певица Вера Брежнева, показала поклонникам своего избранника.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Экономика
Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится
В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Онищенко предрек крах виноделию Грузии после запрета на ввоз вина в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предрек крах грузинскому виноделию в случае запрета на ввоз вина в Россию.
Обновлено в 08:48
Авто
BMW снимет с производства электромобили BMW i3 и i8
Как сообщает глава BMW по развитию Клаус Фрелих, прототип Vision M Next не будет последователем массового купе i8.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:44
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании
Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему ему нравится трасса в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:40
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске
Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко высказал абсолютную поддержку предложению президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров по Украине с участием президента России Владимира Путина и глав США, Великобритании, Германии, Франции.
Обновлено в 09:12
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено в 07:16
Футбол
«Бавария» представила Эрнандеса
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Рита Дакота со слезами на глазах встречала победившего алкоголизм отца
Певица Рита Дакота пережила очень непростой год в своей жизни.
Обновлено в 05:18
Политика
Грузинский телеканал «Рустави-2» извинился перед зрителями за ведущего, который оскорбил Путина и его родителей
Грузинский телеканал "Рустави-2" извинился перед зрителями за ведущего, который в эфире оскорбил Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм
Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.
Обновлено в 04:00
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество
Утрата для джаза: умер лидер группы «Каданс» Герман Лукьянов
Обновлено в 08:12