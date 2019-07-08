Финансы

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:58

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
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Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Интерфакс03:22

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:36

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:06
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика

МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Политика

Состоится телемост между Россией и Украиной

По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 01:10
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону вопросы взаимодействия по Сирии

Обновлено в 06:04
Культура

Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске

Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал два возможных места для строительства храма

Обновлено в 03:33
Политика

Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале

Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Авто

Мантуров спрогнозировал объем продаж автомобилей Aurus в 2019 году

В 2019 году объем коммерческих продаж автомобилей отечественной марки Aurus не превысит 5-6 единиц.
Обновлено в 02:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Происшествия

СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве

Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Борисов об экспорте продукции ОПК: «Наша задача - хотя бы сохранить свои текущие позиции»

Россия сегодня остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо".
Обновлено в 04:04
Политика

МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Парламентские выборы в Греции выиграла оппозиция

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 06:00
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